Corsi: “Non abbiamo parlato con la Fiorentina per Vicario. I giocatori dell’Empoli probabilmente non sono ritenuti all’altezza. Baldanzi? Barone mi disse…”

In collegamento a Lady Radio, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi si sofferma sulla situazione di alcuni suoi giocatori e sui rapporti con la dirigenza viola, ma non solo. Ecco le sue parole:

“Vicario? Ci sono delle squadre interessate, che hanno fatto domanda per lui, un paio estere con le quali c’è un discorso piuttosto avviato. Stamani ho parlato con una grande società italiana, che ha possibilità di cedere il proprio portiere all’estero, che mi ha domandato la situazione del calciatore. Già da qualche mese questa società mi aveva manifestato l’interesse. La Fiorentina con noi non ha parlato, so dai giornali che c’è un interesse ma non abbiamo parlato con nessuno. È possibile che abbiano parlato col procuratore. In questo momento ovviamente ci fa gioco che ci sia competizione tra varie squadre sul giocatore. Il movimento sta iniziando ora, il portiere dell’Everton Pickford è in uscita, sta per spostarsi anche quello del Brentford, Raya, Vicario è una spanna superiore. Si fosse mosse Szczesny, Vicario poteva entrare nei radar della Juventus”.

“I rapporti tra Fiorentina ed Empoli? Non so cosa dire a riguardo, non so che rispondere a questa domanda, sinceramente. Sul piano personale i rapporti sono sereni ed amichevoli, abbiamo mangiato anche una bistecca insieme. I giocatori dell’Empoli però probabilmente non interessano o non vengono valutati all’altezza della Fiorentina. Non mi pongo il problema più di tanto, io da 10 anni vendo giocatori a Napoli, Inter e non solo. Ricci al Torino, secondo me insieme a Tonali è il miglior centrocampista giovane in Italia. Baldanzi? Tre anni fa Barone mi si avvicinò a Monteboro durante Empoli-Fiorentina e mi disse ‘me lo dai? Ti do 3 milioni’. Noi però non possiamo vendere giocatori del settore giovanile. Penso abbia ancora margine, soprattutto fisico, mi ricorda Dybala. Vorremmo aspettare per lui e Fazzini. Se penso ad esempio a quanto è costato Traorè, che era nostro, al Bournemouth “.

“Lo scorso anno abbiamo riscattato Vicario per rivenderlo, pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate. Anche anno scorso il giocatore aveva fatto una stagione di livello, per poi andare benissimo anche quest’anno. Con la Lazio all’ultima giornata ha fatto una partita da numero 1 della Nazionale. Ha fatto più parate di tutti ed è motivo di orgoglio per noi. È una persona speciale, non solo un calciatore forte. È una macchina da guerra, ha un equilibrio incredibile. Viti? Giocatore con valori atletici straordinari, alto e tecnico, sinistro veramente notevole, fa quello che vuole. Ha un cambio di campo di 40-50 metri. All’estero è andato non pronto, nel momento in cui la squadra è andata in difficoltà in questi casi si additano i giocatori con minor peso. Oggi in Italia credo lo vogliano almeno 5-6 squadre”.

“La questione stadio non ha avuto seguito. Io avrei visto la Fiorentina ad Empoli un’opportunità, ma ciò non ha avuto invece riscontri per la città e l’amministrazione. Si sono creati problematiche organizzative e politiche. Mi è sembrato di essere l’unico contento ad un certo punto”.