Corsi: “Per Empoli sarebbe positivo accogliere la Fiorentina, l’assurdo sarebbe il contrario. I rapporti fra le società sono ottimi, ma certe cose non dipendono da noi”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Lady Radio per parlare dell’ipotesi ‘Castellani’ come casa provvisoria della Fiorentina nei due anni in cui sarà costretta a stare lontana dal ‘Franchi’:

“Per la città di Empoli la vedo come una cosa positiva accogliere la Fiorentina, mi sembrerebbe assurdo il contrario. Io sono più che favorevole, ma la nostra responsabilità è minima. Ci sono delle problematiche che devono essere affrontate a livello organizzativo”.

E ancora: “Noi non sapremo che campionato faremo fra un anno, ma una soluzione si trova. A Reggio Emilia Sassuolo e Reggiana giocano nello stesso impianto. Il problema è più relativo all’ordine pubblico e alla viabilità, un discorso nel quale noi però non entriamo”.

Infine: “Anche il Castellani avrebbe bisogno di un restyling, io spero che nel 2024 ci siano le condizioni per iniziare i lavori. Nel caso faremmo settore per settore, come hanno fatto a Udine, non tutto lo stadio per intero, come a Firenze. I rapporti con la Fiorentina sono ottimi, il mercato non ha memoria, quindi non ci sarebbero problemi ad avere la società viola come partner dello stadio”.