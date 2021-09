Corsi: “Per me la Fiorentina non è una sorpresa, Italiano ha il fuoco dentro. Lo volevo all’Empoli”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Radio Toscana soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo che per noi la Serie A è un qualcosa fuori dal comune: Andreazzoli non è mai stato in dubbio, sono stati i giornali nazionali a scriverlo. Empoli e Fiorentina le due sorprese del campionato? Sono due realtà completamente diverse, per i nostri obiettivi siamo partiti bene. La Viola è partita bene, ma per me non è una sorpresa perché Italiano è un allenatore bravo che ha il fuoco dentro: mi piace molto, è riuscito in poco tempo a trasmettere le proprie idee ai giocatori. Quando ho preso Dionisi, mi sarebbe piaciuto prendere o lui o l’attuale tecnico della Fiorentina“.