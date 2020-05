Corsi polemico: “Mi piacerebbe fare foto dei nostri atleti mentre si allenano singolarmente al parco e mandarle a chi ci governa”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli al Corriere Fiorentino ha parlato della situazione attuale senza troppi peli sulla lingua: “Bisogna mettersi nella testa di convivere con il virus, nella speranza di arrivare quanto prima al vaccino. Noi siamo già pronti. E potremmo farlo dal nostro centro sportivo di Monteboro. I giocatori stessi ci chiedono di andare a Monteboro e noi, per il momento, non possiamo permetterlo. Mi piacerebbe fare foto dei nostri atleti mentre si allenano singolarmente al parco e mandarle a chi ci governa e chiedere: se i giocatori si possono allontanare da casa per allenarsi, singolarmente, al parco, perché non potrebbero farlo a Monteboro o al campo comunale?”