Corsi: “Italiano? Miglior allenatore esordiente con Dionisi. E per il restyling del Franchi invito la Fiorentina…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ecco le sue parole: “Se ospiterei la Fiorentina al Castellani mentre viene fatto il restyling del Franchi? Per me è un piacere dare una mano alla Fiorentina: serve a rinsaldare il nostro rapporto, non ho mai avuto problemi con la Fiorentina da 20 anni”.

Prosegue sul ct Italiano: “Se è il miglior allenatore esordiente insieme a Dionisi? Certamente, giovani con qualità ed energia, passione e dedizione. Quando presi Dionisi valutai pure Italiano, ma era impegnato con i playoff con lo Spezia e non era da approfondire: meglio per lui che è arrivato a una società più prestigiosa come alla Fiorentina”.