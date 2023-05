Corsi: “Se facciamo un censimento di chi tifa Fiorentina nel Circondario, vediamo che sono più di noi. E se le cose vanno male il ‘bischero’ sono io”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è al settimo cielo per la salvezza matematica ottenuta dalla propria squadra con buon anticipo rispetto alla fine del campionato.

In un’intervista rilasciata a La Nazione, il numero uno azzurro spiega: “Qual è il momento che ricorderò di quest’anno? I risultati straordinari come quello di San Siro. Abbiamo vinto in uno stadio dove entrano tutti gli abitanti di Empoli, Montelupo, Vinci e Castelfiorentino. E se facciamo un censimento di chi tifa Fiorentina nel Circondario forse vediamo che sono più di noi. Io però sento la responsabilità nel gestire una società che appartiene alla città, anche se quando le cose vanno male il ‘bischero’ sono io”.