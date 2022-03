Corsi: “Spero qualcuno punti veramente su Zurkowski. Fiorentina ospite a Empoli? Già data la nostra disponibilità”

A Lady Radio ha parlato il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenendo su varie tematiche tra cui la prossima partita contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La prossima gara contro i viola sarà importantissima. All’andata abbiamo avuto un po’ di fortuna contro di loro. Avrei piacere che la Fiorentina vada in Europa, soprattutto per l’ottimo rapporto che ho con i dirigenti gigliati. Zurkowski? Lui fa battute che vorrebbe rimanere ad Empoli, ma io gli dico che deve avere ambizioni superiori per le doti che ha. Spero che qualcuno punti davvero su di lui”

E ancora: “La squadra viola a Empoli durante i lavori al Franchi? Ne abbiamo già parlato con Pradè e Barone. Sarebbe un onore. Ho già dato la nostra disponibilità, poi vedremo come andrà a finire”.