Corsi: “Vendere Parisi a due giorni dalla fine del mercato avrebbe significato rinunciare al progetto. Ma per la Fiorentina ho sempre avuto un occhio di riguardo”

Intervistato da TMW, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato dei rapporti di mercato con la Fiorentina e in particolare della vicenda legata a Fabiano Parisi: “E’ stato un episodio e tale rimarrà. In quel momento non avevamo la volontà di cedere il giocatore e lo abbiamo spiegato ampiamente. Mancavano due giorni alla fine del mercato, lasciarlo andare avrebbe significato rinunciare al progetto. A volte le intenzioni delle società non combaciano, ma nel mondo del calcio è normale”.

E poi ha aggiunto: “Fiorentina ed Empoli collaborano da anni. Personalmente dai tempi di Cecchi Gori e poi con Corvino e i Della Valle ho sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti del club viola, e un giorno lo spiegherò nel dettaglio perché ci tengo. Il derby per noi è importante, Firenze è stata sempre una dimensione vista come inarrivabile e sfidare i viola ci inorgoglisce e ci dà motivazioni in più”.