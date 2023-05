Corvino cerca la salvezza con il Lecce ma intanto diventa un modello da imitare per… il Borussia Monchengladbach

E’ stato sicuramente una delle sorprese della stagione il Lecce di Baroni, costruito dall’ex ds viola Pantaleo Corvino, con i suoi classici colpi a sorpresa da zone poco battute dagli altri operatori di mercato. Secondo Calciomercato.com, Corvino è diventato addirittura un modello da imitare: in particolare per il Borussia Monchengladbach, che vorrebbe portare in Germania qualche collaboratore del ds salentino. O quantomeno importare i suoi metodi di scouting.