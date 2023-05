Corvino e la salvezza capolavoro con il Lecce. Ora l’ex direttore sportivo della Fiorentina riflette sul suo futuro

Un salvezza raggiunta con il monte ingaggi più basso della Serie A, appena 16 milioni lordi, e con la rosa più giovane. E’ questo il capolavoro di Pantaleo Corvino, che prima ha riportato in Lecce nella massima serie e poi l’ha aiutato a rimanerci. Nei momenti difficili non sono mancate le critiche per l’ex direttore sportivo della Fiorentina, che però ha tenuto duro e alla fine è stato ripagato dai risultati.

Adesso, però, per Corvino è tempo di riflessioni. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, il direttore giallorosso sta valutando se continuare oppure se salutare il Lecce lasciando in eredità un patrimonio tecnico che gli garantirebbe un futuro solido. Da Hjulmand a Baschirotto, passando per Strefezza, Banda e Falcone, sono tanti i giocatori prelevati da Corvino a basso costo e che ora valgono molto di più.