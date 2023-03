Corvino: “Ho sempre battuto mercati alternativi, non potendo competere con i grandi club. Tanti stranieri? Gli italiani costano troppo”

Torna a parlare il direttore sportivo del Lecce ed ex Fiorentina Pantaleo Corvino, con un’intervista a La Stampa. Ecco cosa ha detto, tornando anche a quanto fatto durante la sua carriera: “Non potendo competere con i grandi club a livello economico, ho sempre battuto mercati alternativi, specialmente adesso a Lecce. Mi viene in mente la Juventus, che ha speso quasi 3 milioni di € su Mancini del Vicenza: io non potrei mai farlo. Gli italiani costano”.

Sulle sue squadre, spesso costruite con tanti stranieri: “La nazionalità non conta, neanche in Primavera, dove tutti abbiamo l’obiettivo comune di formare calciatori per la prima squadra. In Italia mancano strutture ed è così da sempre”.