Corvino: “Per Vlahovic sfidai le dinamiche della società. Vederlo così mi emoziona molto”

L’ex direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: “Vlahovic? Per prenderlo ricordo che sfidai le dinamiche della Prima Squadra, perché quando acquisti un ragazzo di 17 anni a un milione e mezzo e occupi il posto da extra per portarlo in primavera rischi molto. Lo feci perché ero convinto delle due potenzialità e oggi vederlo così mi emoziona molto. Ultimi giorni di mercato? Mi sono sempre più concentrato sulle uscite che sulle entrate, come Bojinov alla Fiorentina“.