Corvino prova a riprendersi Terzic: il tentativo è in programma per giugno

Il terzino della Fiorentina Aleksa Terzic piace a molti club di Serie A, tra cui il Lecce del dt Pantaleo Corvino, che lo aveva portato in viola nel 2019.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca di Marzio sul suo sito ufficiale il club salentino sarebbe intenzionato a puntare sul difensore serbo, ma non in questa finestra di calciomercato invernale. Il giocatore classe sarebbe infatti un obiettivo per gli acquisti della sessione estiva.

Resta da capire come agirà la Fiorentina se dovessero arrivare altre offerte per Terzic nel corso di queste settimane.