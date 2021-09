Corvino: “Quando Vlahovic firmò con la Fiorentina sua madre mi disse che sarebbe stato il nuovo Batistuta. Mi criticarono molto per il suo arrivo, perché…”

A Radio Toscana ha parlato l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino per parlare di varie tematiche di casa viola. Queste le sue parole: “Come posso scordare i miei dieci anni a Firenze? Ho un senso di appartenenza verso la Fiorentina. Sono stati pochi i momenti negativi. Nel primo ciclo sono stati conclusi anni importanti, ma anche nel secondo sono stati intensi. Il meglio l’ho dato nella mia seconda avventura in viola. Sapete quanto contano le motivazioni e l’entusiasmo. Quando sono tornato c’era un ambiente tossico che non ci ha aiutato”.

E ancora: “Negli ultimi anni passati a Firenze sono stati fatti passi importanti. Anche per le giovanili e per la Femminile con la vittoria dello scudetto”.

E su Vlahovic: “Pagai una cifra spropositata per portare un giovane non da Prima Squadra a Firenze. Occupava anche un posto da extracomunitario e fui molto criticato per questo. Ha la testa a posto e la sua famiglia lo supporta in modo importante. Quando firmò sua madre mi disse che avevo preso il nuovo Batistuta. Io le dissi che mi sarebbe bastato il nuovo Toni. Quanto vale? Il prezzo lo fa chi vende”.