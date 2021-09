Corvino: “Questa è una Fiorentina che può fare cose importanti. Contento per il ritorno di Nastasic”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Toscana per parlare di alcune vicende viola: “Non mi piace parlare del passato, piuttosto di quello che è il presente della Fiorentina e il futuro di questa squadra. Dico solo l’ultima cosa perché mi sembra doveroso e qualcuno ha provato a distorcere la realtà. Quando ho lasciato nel primo ciclo l’ho fatto perché mia madre era entrata in coma e le sono stato accanto fino alla fine. Nella mia seconda avventura invece come ho già detto il clima non era bello, ma con il budget a disposizione abbiamo fatto grandi cose”.

E ancora: “Questa squadra è stata progettata in modo intelligente e la fase offensiva e quella difensiva si bilanciano bene. Ci sono buoni segnali in questo inizio di stagione che fanno pensare a una squadra che può fare cose importanti. Contento per il ritorno di Nastasic, è un bravo ragazzo e giocatore forte. L’ho sentito dopo il suo ritorno”.