Corvino: “Vedo un calcio al collasso perché ci sono tanti club in difficoltà. Vi racconto un retroscena su Chiellini…”

L’ex Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino è intervenuto così a Radio Bruno Toscana: “Ci vuole tempo, vedo un calcio al collasso perché ci sono tanti club in difficoltà. Pubblico? Penso che la situazione generale è figlia del problema pandemico. Non sarà una situazione facile, i dirigenti quest’anno hanno fatto calcio da soli. Procuratori? E’ da tempo che gli agenti hanno alterato gli equilibri delle società. I calciatori “subiscono” molto i procuratori. Il tecnico migliore è quello che sa mettere l’uomo giusto al posto giusto. Chiellini? Mi piace la classe operaia. Quando arrivai a Firenze era già tutto deciso per il suo ritorno alla Juventus”.