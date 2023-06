Era stato Pantaleo Corvino a scoprirlo in Polonia e adesso l’ex ds della Fiorentina rivuole con sé al Lecce Bartlomiej Dragowski. Il portiere dello Spezia è finito sul mercato dopo la retrocessione in Serie B e il suo futuro è in bilico.

Secondo quanto riporta il sito de La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato proprio il Lecce a metterlo nel mirino per sostituire Wladmiro Falcone, che la Sampdoria ha deciso di controriscattare dal club pugliese.