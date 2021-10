Cosa rischia la Fiorentina? La faccenda si mette sui binari giusti per il club viola. La collaborazione fattiva dei gigliati nell’identificazione degli autori dei cori

Cosa rischia la Fiorentina dopo gli insulti e gli ululati razzisti di alcuni tifosi viola all’indirizzo di tre giocatori del Napoli? In teoria la faccenda si mette sui binari giusti per il club viola.

Questo perché ora è prevista la riduzione o l’annullamento della responsabilità oggettiva a carico delle società nel caso di collaborazione fattiva dello stesso club con le forze dell’ordine nell’identificazione degli autori dei cori. L’obiettivo di questa norma era quello di impedire che le società finissero sotto il gioco e il ricatto di alcuni facinorosi.

E sotto questo profilo, la Fiorentina ha messo subito a disposizione tutti i video in suo possesso dell’accaduto e si è detta pronta a non far più entrare allo stadio i responsabili, non appena identificati.