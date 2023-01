Cose dell’altro mondo!

Una squadra in nove che riesce a giocare e a resistere, perfino qualche volta a mettere in difficoltà la Roma. Questa è stata la Fiorentina all’Olimpico: roba da non credere.

Sì, avete letto bene, nove non dieci, perché Dodô è stato espulso, e su questo non ci piove, ma Jovic in campo non si è visto. Questi due giocatori devono essere puniti; il primo perché falli inutili comportano sanzioni nocive alla squadra. Il secondo invece perché non può permettersi di essere un fantasma sul terreno di gioco (e non è neanche la prima volta).

Non credo ancora ai miei occhi, una delle partite più importanti del campionato, quello che poteva essere definito come uno scontro diretto buttata via così. Perché? Poteva essere una buona chance per provare ad accorciare su chi ci sta sopra, anche perché non abbiamo certo visto una Roma irresistibile, e invece…