Cos’è l’indice di liquidità?

Ha fatto molto discutere l’intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel corso di 90° Minuto (LEGGI QUI). Il numero uno viola ha attaccato Juventus e Inter, che continuano a fare mercato pur avendo milioni di debiti. A differenza della Viola, una società sana e con i conti in regola. Nello specifico, Commisso ha tirato in ballo l’indice di liquidità: scopriamo assieme di cosa si tratta.

Da qualche anno ormai, la FIGC ha introdotto tre parametri per monitorare l’equilibrio finanziario ed economico delle società di calcio: uno di questi è l’indice di liquidità. Si tratta di un parametro che, assieme ad altri, viene utilizzato per determinare il grado di equilibrio dei club. In particolare, riguarda la capacità di una società di far fronte agli impegni finanziari a breve termine. Si calcola attraverso il rapporto tra le Attività Correnti e le Passività Correnti.

In sostanza, è un indice che dimostra quanto un club sia in grado di poter rispettare i propri impegni finanziari. Cosa succede se non viene rispettato? I club interessati devono mettere soldi nelle proprie casse per ripristinare il valore richiesto. Ove questo non fosse possibile, si potranno acquistare calciatori solo se in precedenza se ne cedono altri, ammesso che non si proceda a ricapitalizzare la società. Come successo alla Lazio, che prima di poter comprare Zaccagni ha dovuto aspettare la cessione di Correa all’Inter.