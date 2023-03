Così è se mi pare – Biraghi? Qualcuno accuserebbe di scarso fair play perfino Ulisse

Una parabola da una sessantina di metri di distanza e la palla che si insacca a fil di traversa. Davvero un colpo balistico straordinario, quello che ha visto protagonista il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

Un gol così resuscita ricordi legati addirittura a Sua Maestà Maradona. Te lo puoi aspettare da Messi, Cristiano Ronaldo, Modric e pochi altri. Invece lunedì pomeriggio, a Verona, la firma a questa “rete d’autore” l’ha messa Cristiano Biraghi, professione difensore in una Fiorentina non certo in una delle sue stagioni migliori.

Sul suo colpo a sorpresa, un perfetto cocktail di astuzia, malizia, tempismo, precisione e potenza, ho sentito commenti stucchevoli. Alcuni hanno criticato il gesto perché poco in linea con un comportamento da fair play. In più, aggiungono, contro una squadra la cui tifoseria è gemellata con quella viola.

Io credo invece che Biraghi abbia avuto un’intuizione geniale nell’accorgersi delle condizioni favorevoli: la disattenzione generale (compresa quella della regia tv di Dazn che si è persa tutto), la palla scoperta, il portiere avversario fuori dalla porta. Il difensore viola ha colto l’attimo. Sfruttato l’opportunità. Qualcuno accuserebbe di scarso fair play Ulisse che inventa il cavallo di Troia, lo riempie di greci, lo spaccia per dono e conquista la città nemica?

C’è stata per caso una violazione delle regole del gioco del calcio? Risposta negativa. C’era in terra un giocatore della Fiorentina assistito da uno del Verona, sottolinea qualche “pubblico ministero pallonaro”. E allora? E’ solo l’arbitro che può decidere di non far ripartire il gioco, nessun altro.

Quanto all’accenno al gemellaggio… lasciamo perdere. Non esistono gemellaggi in campo (e di quelli sugli spalti se ne potrebbe ragionare…) dove ci si batte per vincere, che l’avversario sia il Verona o la Juventus. Magari la sconfitta dei bianconeri dà più gusto, ma i punti sono gli stessi e un gol così merita di entrare nella storia, comunque.