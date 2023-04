Così è se mi pare – Il FrecciaViola non è intenzionato a soffermarsi in alcuna stazione. E se la locomotiva Italiano avesse avuto un paio di buone carrozze al posto di Jovic e Ikone…

Il FrecciaViola ha lievemente rallentato la rincorsa in campionato. I pareggi casalinghi con Spezia e Atalanta hanno un retrogusto amaro perché il campo ha dimostrato che la Fiorentina avrebbe potuto vincere entrambe le partite. Lo avrebbe meritato per dominio del gioco, determinazione, occasioni da gol create. Agli avversari i viola hanno lasciato briciole di palcoscenico, però i tre punti non sono arrivati. La differenza è essere sotto la coppia Bologna e Juventus, anziché precederla. D’altronde la rincorsa in campionato sembrava addirittura impossibile fino a qualche settimana fa, invece, nonostante i due pareggi amari, è ancora possibile la conquista di un posto al “sole europeo”.

Diverso il passo nelle coppe. Qui il FrecciaViola non pare intenzionato a soffermarsi in alcuna stazione. Via dritto filato fino alla destinazione finale. Che, appunto, è una finale, o magari due. In Coppa Italia solo un tracollo inimmaginabile potrebbe negare questa opportunità. In Conference League vale il medesimo ragionamento per l’accesso alla semifinale. L’atto successivo, invece, è tutto da scrivere, compreso il nome dell’avversario.

Il “sole europeo” potrebbe essere conquistato attraverso uno di questi due appuntamenti. La vittoria di una coppa ci garantirebbe, oltre al trofeo in una bacheca abbandonata alla polvere da oltre vent’anni, l’accesso all’Europa League. Evento che darebbe una diversa dimensione ad una stagione iniziata con un AcceleratoViola, costretto a continue fermate, senza alcun diritto di precedenza.

Resta ancora qualche “vagone” a impedire che il FrecciaViola possa esprimere appieno la sua velocità. Chissà come sarebbe andata se al posto del pasticcione Ikoné e dello svagato Jovic, la locomotiva Italiano avesse avuto un paio di buone carrozze, anche di seconda classe, ma efficienti, confortevoli e, soprattutto, affidabili. Ci sarà tempo anche per le recriminazioni. Oggi giù i passaggi a livello: il FrecciaViola non fa fermate.