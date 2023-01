Così è se mi pare – Il talento c’è, il giocatore va aspettato. I “quattro moschettieri della delusione”

Il talento c’è, il giocatore va aspettato… Quante volte ci siamo sentiti ripetere questa frase (fatta) da esperti più o meno autorevoli? In continuazione. Spesso, di recente, in relazione a calciatori della Fiorentina. Ma io mi sono stufato di aspettare. Jovic, Cabral, Ikone, Dodô non sono autobus che non arrivano puntuali alla fermata perché bloccati nel traffico. Stiamo parlando di professionisti del pallone, che grazie al loro talento (solo presunto per ciò che finora hanno fatto in maglia viola) si sono guadagnati contratti milionari. Si può comprendere un periodo di ambientamento, ma quando i mesi passano e le prestazioni anziché migliorare peggiorano, l’attesa si trasforma in irritazione.

Irritazione perché i “quattro moschettieri della delusione”, assopiti in un letargo professionale incomprensibile, non accennano a dare segnali di sveglia. Una massaia all’ingresso di un grande magazzino che apre ai saldi, ha più sprint e grinta di Jovic nell’area di rigore avversaria. Un ubriaco ha meno probabilità di Ikone di incrociare le gambe e finire bocconi sul prato. Un alunno delle elementari ha più buon senso ed autodisciplina dello sconsiderato Dodô. Sul comportamento di Cabral ho poco da dire: è evidente che il gradino dal campionato svizzero a quello italiano è troppo alto per lui.

Qualsiasi giuria calcistica condannerebbe i “quattro moschettieri della delusione” per scarso rendimento a fronte di lauti ingaggi. Tuttavia hanno un’attenuante: non sono venuti loro a bussare alla porta della Fiorentina. Qualcuno ce li ha portati, magnificandone doti (tuttora nascoste) e potenzialità (per ora mai espresse). Il talento c’è, il giocatore va aspettato… Già, lo avevano detto in passato (recente o meno) e in altre epoche anche per Keirrison, Toledo, Yakovenko, Bolatti, Anderson, Tanque Silva, Pjaca e perfino per Kokorin.