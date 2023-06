Così è se mi pare – Italiano come Al Pacino, Barone come Mel Gibson, una notte da film

È una notte come tutte le altre notti

È una notte con qualcosa di speciale

“E’ la notte dei desideri”, come canta Jovanotti.

E allora lasciatemi immaginare Vincenzo Italiano che arringa la sua Fiorentina come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica”.

Joe Barone che, come Mel Gibson ne “Il Patriota”, dice a ogni giocatore: “Mira bene, sbaglia poco“.

Cristiano Biraghi, capitano promosso generale come Russel Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore”, che grida ai viola: “Al mio segnale scatenate l’inferno”.

I tifosi della Fiorentina a Praga, come quelli dello stadio Colombes in “Fuga per la vittoria”, che scandiscono ritmicamente “Victoire”.

E il presidente Rocco Commisso, come l’immenso Sordi ne “Il presidente del Borgorosso Football Club”, che tuona: “Chi non lotta con coraggio non si merita l’ingaggio. Chi non lotta con vigore è peggior di un traditore. Chi si estranea dalla lotta… è un gran fijo de ‘na…!”.

Fiorentina, stasera, come augurano in Guerre Stellari, “Che la forza sia con te”.