Così è se mi pare – Largo ai giovani. Il Viola Park si rivelerà il miglior investimento della gestione Commisso per l’aspetto sportivo ancor più che per quello edilizio

Magari sarà stato per una particolare congiunzione astrale nel cielo del Franchi che, domenica scorsa, durante la partita contro la Sampdoria, sono scesi i campo con la maglia della Fiorentina ben sei giocatori provenienti dal settore giovanile viola. Non tutti insieme, contemporaneamente, ma nel corso della gara abbiamo visto il portiere Cerofolini, i difensori Venuti e Ranieri, i centrocampisti Castrovilli e Bianco, l’attaccante Sottil. C’è chi è stato tirato su a minuzzolini di pane e giglio; chi, adolescente, è stato svezzato calcisticamente; chi nella Primavera si è visto solo di passaggio: comunque sono tutti e sei etichettabili come prodotti del vivaio.

E’ vero che le circostanze della gara erano particolari: necessità di turnover, avversario abbordabile, ampio vantaggio raggiunto senza affanni e, soprattutto, limitato interesse per il campionato a favore delle Coppe. Tuttavia vedere in campo sei ex giovani viola (fra l’altro italiani), anche se alcuni per pochi minuti, è un elemento che conforta.

Il Viola Park in via di ultimazione dovrà essere la fucina per nuovi talenti. Il settore giovanile è strategico per qualsiasi squadra. Lo ha ricordato anche il presidente Commisso nella sua ultima conferenza stampa.

In “laboratorio” non si costruiscono i fenomeni. Giocatori come Baggio, Totti, Messi, Ronaldo o hai la fortuna e l’occhio di individuarli nel mazzo dei tanti, oppure occorre sborsare fior di quattrini per acquistarli da chi ce li ha. Però nei centri sportivi si possono “allevare” buoni comprimari, utili per la prima squadra o, se non a livello, per essere ceduti in modo da raggranellare i capitali necessari a comprate il talento che manca.

Ci vorrà un po’ di tempo, ma sono certo che il Viola Park si rivelerà il miglior investimento della gestione Commisso per l’aspetto sportivo ancor più che per quello edilizio.