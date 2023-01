Così male solo tre volte negli ultimi 20 anni. E nei precedenti la Fiorentina ha sempre lottato per non retrocedere

Fiorentina-Torino 0-1 è stata l’ultimo atto del girone d’andata della Serie A 2022-23 per la squadra di Italiano, che chiude a 23 punti, con una media di 1,21 punti a gara. Guardando i precedenti, negli ultimi 20 anni soltanto tre volte la formazione gigliata aveva fatto peggio:

– Nel 2011-12 (Mihajlovic/Rossi/Guerini) dove al giro di boa i punti furono 22 (1,15 la media a gara)

– Nel 2019-20 (Montella/Iachini) dove al giro di boa i punti furono 21 (1,10 la media)

– Nel 2020-21 (Iachini/Prandelli/Iachini), ancora 21 punti (1,10 la media)

In tutte e tre le occasioni, manco a dirlo, la Fiorentina ha lottato per non retrocedere… Questa stagione, almeno sulla carta, era iniziata con ben altri obiettivi che, badate bene, sono ancora raggiungibili. Per farlo, però, serve un netto cambio di marcia e un intervento sul mercato. Puntare tutto sulla Coppa Italia può non bastare (essendo solo a gennaio). E per la Conference poi… Vedremo.