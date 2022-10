“Così non può bastare e così in campionato Firenze vivacchia. La Fiorentina si stava trasformando da squadra qualunque in compagine preoccupata”

“Da squadra qualunque, anonima, grigia e involuta, la Fiorentina si stava trasformando in una squadra preoccupata. Era andata a Lecce per giocare senza un’idea, solo con lanci lunghi, la maggior parte fuori misura (ne abbiamo contati cinque sbagliati), senza mai riuscire a saltare un avversario, a vincere un dribbling”. Questo è quello che scrive stamani il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio, relativamente al match giocato ieri sera.

E ancora: “È andato meglio il secondo tempo, sono aumentati i tiri (10 in tutto), la pressione, l’aggressività, la spinta, ma neppure questo è stato sufficiente per piegare il Lecce (che ha appena 2 punti in meno della Fiorentina). Quando è entrato Milenkovic, ha spinto la squadra 20 metri più avanti. Ma così non basta, non può bastare. Così in campionato Firenze vivacchia”.