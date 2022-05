Cosmi: “Mi veniva da ridere leggendo che la Fiorentina era più forte senza Vlahovic. È stata una delle migliori realtà della Serie A”

A TMW Radio ha parlato l’allenatore Serse Cosmi, intervenendo anche sulla stagione della Fiorentina e dell’operato a Firenze di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Italiano merita un voto alto ma la Fiorentina è più forte dello scorso anno, 19 punti in più non sono a caso. Mi veniva da ridere leggendo che la squadra viola era più forte senza Vlahovic. Qualcosa da recriminare ce l’ha, visti gli ultimi passaggi a vuoto, ma globalmente la Fiorentina è stata una delle realtà migliori di questo campionato. Da neutrale dico che non dovrebbe cambiare niente con o senza Europa”