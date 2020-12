Cosmi: “Pradè fu un fenomeno a prendere Cuadrado. Con tutto il rispetto per Firenze era un giocatore di altra categoria”

L’allenatore Serse Cosmi ha parlato a TMW Radio raccontando un curioso retroscena sull’ex giocatore della Fiorentina Juan Cuadrado: “Sorpreso da come si è reinventato? Chiedete a Pradè… Vi può testimoniare che dopo Lecce mi chiese se potesse giocare nella Fiorentina. Gli risposi di no perchè, con tutto il rispetto per una piazza come Firenze, se riusciva a prenderlo era un fenomeno. Eppure l’Udinese non lo vedeva bene… Le cose dobbiamo dirle, perché quando le cose vanno bene sono tutti scopritori. Su di lui c’erano perplessità, anche perché in rosa c’erano tanti giocatori tra cui Muriel. Comunque quando gli dissi così Pradè mi ascoltò e riuscì a portare Cuadrado alla Fiorentina, dove fece benissimo”.

E poi sul momento della Fiorentina ha aggiunto: “Non vorrei che quest’anno cascasse giù qualcuno di impensabile. Rischiamo che ci sia qualche vittima illustre. La stagione della Fiorentina è iniziata in una certa maniera, da fuori ho sempre notato una maggiore propensione alla critica e al non essere comunque contenti, al voler cambiare. Ora è tornato Prandelli, importantissimo sull’aspetto ambientale ma mi ha ricordato un po’ il mio Perugia lo scorso anno. Lì ho trovato un altro mondo, e penso valga anche per lui. Il rischio è di rimanere nelle suggestioni, ma Prandelli ha tutto per uscirne. Col pubblico direi che la Fiorentina non avrebbe avuto problemi, senza forse rischia di averne”.