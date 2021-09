Cosmi: “Quest’anno per la Fiorentina dovrà riconquistare Firenze. Vlahovic? Attaccanti giovani col suo repertorio non ce ne sono molti in Europa”

L’ex allenatore del Crotone Serse Cosmi ha parlato così ai microfoni di Radio Toscana:

“La voglia di ricominciare è tanta. Ora che sono disoccupato, aspetto e mi informo nel frattempo. La Fiorentina ha un bell’organico quest’anno. Quando puoi schierare Pulgar, Torreira, Castrovilli, Nico Gonzalez e tanti altri significa che il tasso tecnico della squadra è molto competitivo. A Firenze le aspettative sono sempre importanti, ma sono giustificate dall’amore che i tifosi viola ripongono verso la loro squadra”.

Italiano? “E’ un allenatore giovane, che ha ottenuto grandi risultati in questi anni, ha sempre dato una fisionomia ben precisa alle proprie squadre. Credo che Italiano sia uno dei miglior allenatori emergenti e credo possa far bene a Firenze”.

Vlahovic? “Il serbo ha tutto per potersi esprimere a grandi livelli. E’ un giocatore che a me piace e che può ancora migliorare sotto l’aspetto tecnico. Attaccanti giovani col suo repertorio non ce ne sono molti in Europa”.

Aspettative sulla Fiorentina? “Non voglio porre particolari aspettative su questa squadra. Quest’anno per la Fiorentina dovrà riconquistare Firenze, sotto l’aspetto dei risultati e sotto l’aspetto emotivo, Firenze sa perdonare”.

Ricordi di Firenze: “Tanti ricordi da avversario, sia belli che brutti. Ci sono pochi stadi dove entro da spettatore neutrale e provo le emozioni che sento quando vengo al Franchi. La tifoseria viola è contagiosa. Ho assistito alla rimonta della Fiorentina contro la Juventus quando c’era Montella sulla panchina viola, e ricordo che un tifoso accanto a me, al quarto gol della Fiorentina strappò l’abbonamento esclamando: “Da oggi non posso avere più niente di meglio”. Quest’aneddoto è l’emblema dell’amore che hanno i tifosi viola per la Fiorentina e di conseguenza le aspettative che ripongono sulla propria squadra”.