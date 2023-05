Coufal carica l’ambiente: “Invito ogni tifoso del West Ham a Praga per la finale contro la Fiorentina. Speriamo di poter festeggiare insieme lì”

Ai canali ufficiali della società, il giocatore del West Ham Vladimir Coufal ha parlato dopo la vittoria contro il Leeds anche della prossima finale di Conference League contro la Fiorentina, in programma a Praga il prossimo 7 giugno. Queste le sue parole:

“Contro l’AZ ero in panchina e soffrivo per non poter aiutar i miei compagni. A fine partita ero più stanco di come se fossi sceso in campo. I ragazzi hanno gestito la partita in modo davvero ottimo e ora siamo in finale! Vorrei invitare ogni tifoso del West Ham, che è in grado di acquistare un volo e un biglietto della partita, a Praga. E’ una città bellissima e speriamo di poter vincere e festeggiare insieme lì!”