Coufal e Soucek in coro: “Che emozione giocarci la Conference a casa nostra. Ci manca solo l’ultimo step”

Ai canali social del West Ham hanno palato i due giocatori di nazionalità ceca degli Hammers Vladimir Coufal e Tomas Soucek, intervenendo brevemente su quella che sarà la finale di Conference contro la Fiorentina nella loro capitale: Praga.

Coufal: “Essere arrivati fino qui è un sogno, qualcosa di incredibile. Tutto questo era un qualcosa che volevamo realizzare fin da subito ed essere a Praga ed avere l’opportunità di vincere lì un trofeo è magnifico per me e Tom. Spero di concludere questo percorso come vogliamo noi”

Soucek: “Quando abbiamo saputo che la finale sarebbe stata a Praga, ci siamo detti: ragazzi, dobbiamo arrivarci. Vogliamo vincere il trofeo, soprattutto perché giocheremo nel nostro stadio. Siamo felici di esser arrivati fino a qui, ma ora dobbiamo fare l’ultimo step”.