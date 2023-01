CR7 chiama un ex viola? La star portoghese vuole un suo vecchio compagno all’Al-Nassr

Il calciatore della Juventus ed ex Fiorentina Juan Guillermo Cuadrado è destinato a lasciare presto i bianconeri. Il suo contratto scade il 30 giugno e non ci sono margini per il rinnovo. Ecco che allora spunta una proposta di mercato a dir poco particolare, dove sembra esserci lo zampino di Cristiano Ronaldo!

Come riporta il portale di Tuttosport, il colombiano ex Fiorentina interessa all’Al-Nassr proprio su consiglio dell’amico portoghese (sono stati compagni di spogliatoio alla Juventus). La società araba valuta di portarlo a Riyad, per compiere un altro acquisto a dir poco prestigioso.