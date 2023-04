Cremona provincia di Firenze

Per la semifinale d’andata di Coppa Italia, la Fiorentina potrà contare su una spinta da parte dei propri tifosi non indifferente. Saranno 4 mila i sostenitori viola presenti domani allo Zini di Cremona, tutti pronti a spingere la squadra verso una vittoria che sarebbe fondamentale e un passo notevole avanti verso la finale di Roma.

Gli ultras viola hanno già studiato una scenografia che sarà in grado di stupire anche in trasferta. Niente viene lasciato al caso anche in questa circostanza, perché c’è una gran voglia di andare avanti verso l’atto conclusivo della competizione.

Cremona, per qualche ora, si trasformerà in una piccola Firenze, anche se è giusto sottolineare il fatto che i tifosi gigliati giungeranno un po’ da tutto il nord e non solo dal capoluogo toscano.