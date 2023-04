Cremonese-Fiorentina, dove seguire la partita in DIRETTA TV. E questa volta non c’è da pagare

Domani sera la Fiorentina scenderà in campo per la semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Cremonese. Si giocherà allo stadio Zini di Cremona con fischio di inizio alle ore 21.

E ci sono buone notizie per chi vorrà seguire questo match in televisione. La partita sarà trasmessa in chiaro (gratis) su Canale 5. I diritti per la competizione sono infatti in mano a Mediaset.

Però per tutti coloro i quali non sarà possibile accedere alla visione televisiva dell’incontro, ricordiamo anche che, a copertura dell’evento, ci sarà la consueta e seguitissima diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.