Cremonese-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Al Giovanni Zini di Cremona, alle ore 21, Cremonese e Fiorentina scendono in campo per giocarsi l’andata della semifinale di Coppa Italia. In finale, una fra Inter e Juventus, ma prima la banda di Italiano dovrà superare il solo all’apparenza facile ostacolo che gli si palesa davanti stasera nel primo round. Esodo di tifosi viola in Lombardia per una partita che ha il sapore di appuntamento con la storia.

