Cremonese-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

La Fiorentina prosegue il suo percorso in campionato con un entusiasmo ritrovato, dopo i due successi contro Hellas Verona e Milan. La Viola, momentaneamente a -5 dal settimo posto, è ospite allo ‘Zini’ contro una Cremonese che ha leggermente migliorato la propria situazione, ma che deve disperatamente raccogliere punti per sperare in una clamorosa salvezza. Fiorentinanews.com seguirà la partita con la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e per le parole dei protagonisti a fine gara. Fischio d’inizio alle ore 15.

