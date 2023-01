Cremonese-Inter, Ballardini sorprende tutti: un ex viola in campo dal primo minuto

Pochi minuti fa sono state rese note le formazioni ufficiali del quarto anticipo della ventesima giornata di Serie A: la Cremonese di Ballardini ospita l’Inter di Simone Inzaghi in una sfida da dentro e fuori per entrambe le squadre. I padroni di casa devono dare una scossa alla classifica per poter sperare nella rimonta salvezza; i nerrazzurri invece, ormai praticamente archiviato il discorso scudetto, dovranno vincere per mantenersi in zona Champions.

La notizia del giorno è l’esordio dal primo minuto tra i grigiorossi dell’ex centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. Il classe ’94 dimostra di essersi fatto trovare al massimo della forma fisica, nonostante a Firenze non abbia praticamente mai giocato, e dopo esser stato impiegato nel secondo tempo della sfida contro il Bologna, Ballardini lo inserisce negli undici titolari.

Queste le formazioni della sfida:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.