Criscitiello: “Allegri non vuole Vlahovic. Alla Juventus non può esprimersi come faceva alla Fiorentina, ma il problema…”

Nel suo editoriale per sportitalia.com, Michele Criscitiello ha parlato dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus e del caso che si potrebbe creare intorno a lui: “La Juve un caso rischia di averlo. Ed è quello di Dusan Valhovic. Allegri non vedeva l’ora di recuperare Chiesa, a ragion veduta, ma non scalpita per riavere Vlahovic. Per quelle che sono le caratteristiche dell’ex attaccante della Fiorentina, Allegri preferisce di gran lunga Milik e Kean“.

“Il problema è che, solo un anno fa, lo hai pagato quasi 80 milioni di euro. L’attaccante non si discute ma per come gioca la Juventus rischia di ritrovarsi incastrato e di non potersi esprimere come faceva a Firenze con Italiano. Tipologia di calcio completamente differente, soprattutto per quello che è il credo tattico dei due allenatori”.