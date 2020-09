Criscitiello: “Commisso, Firenze merita l’Europa, servono rinforzi. Chiesa ha chiuso un ciclo, è ora di venderlo”

Fiorentina-Commisso, secondo atto. O secondo anno se preferite. Sta per prendere il via la seconda stagione del club viola entrato nell’era a stelle e strisce. Il direttore di Sportitalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, si augura un cambio di marcia: “Una stagione, la prima di Rocco Commisso, fatta di errori di valutazione e delusioni. Ma al primo anno tutti possono sbagliare. Al secondo, gli errori inizierebbero a pesare. La mancata cessione di Chiesa, la scorsa estate, e la conferma in panchina di Vincenzo Montella hanno condizionato tutta la stagione. Puntare su Ribery è stato un bel messaggio ai tifosi ma è rimasto tale. Quest’anno servono rinforzi ma serve anche vendere Chiesa che, a Firenze, ha chiuso un ciclo. Certamente tenerlo sarebbe un valore tecnico ma se il ragazzo non ha le motivazioni di due anni fa sarebbe un boomerang per entrambi. Commisso sa bene che quest’anno la viola non può steccare. Bisogna puntare all’Europa e l’obiettivo è stare tra le prime 6-7 di Italia. Avanti ha sicuramente Juventus, Inter, Napoli e Milan ma deve potersela giocare con Roma, Lazio e Atalanta. Per ora le uniche soddisfazioni sono arrivate dai giovani della Primavera”.

0 0 vote Article Rating