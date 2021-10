Criscitiello: “Commisso ha sbagliato solo a non vendere Vlahovic l’estate scorsa. Punti su Lucca o Scamacca: nessun rimpianto e schiena dritta”

Si parla di mancati rinnovi di contratto nell’editoriale di Michele Criscitiello su Tmw:

“Tema diverso per Vlahovic. Commisso una cosa l’ha sbagliata: non vendere l’attaccante la scorsa estate. Lo tieni a Firenze solo se sei certo del rinnovo dopo il 2023 altrimenti meglio fare cassa a due anni dalla scadenza. Poi Commisso non ha mezza colpa e ha dimostrato con i fatti la stima e la volontà a tenere il ragazzo. 3 milioni, poi 4 milioni e anche 5. Gli agenti vogliono fare i furbi quando basta un pochino di chiarezza. Basta dire, vogliamo andare via per puntare ai top club italiani o europei. Senza inutili perdite di tempo. Commisso si liberi di Vlahovic e punti su Lucca (00) o Scamacca (99) e non farà rimpiangere nessuno ma soprattutto resterà con la schiena dritta”.