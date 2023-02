Criscitiello: “Commisso investe, Barone ci mette anima e cuore ma la Fiorentina è la grande delusione del campionato e molte responsabilità sono di Italiano. La soluzione al problema è in casa…”

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, ha pubblicato quest’oggi il suo editoriale sul sito dell’emittente TV, parlando in modo approfondito di Fiorentina e della questione allenatore.

“La Fiorentina salva la faccia in Europa ma in campionato, fin qui, è stata un mezzo disastro – ha scritto – La grande delusione del campionato. Commisso investe, Barone ci mette anima e cuore, Pradè la competenza ma finora non è bastato. A Firenze si sogna lo stadio, si lavora al viola park costato 85 milioni di euro, il settore giovanile regala grandi soddisfazioni ma la prima squadra ha cannato la stagione con un campionato davvero mediocre. Molte responsabilità sono di Vincenzo Italiano”.

E ancora: “L’allenatore dei miracoli di La Spezia al secondo anno spesso si perde. Come tecnico non si discute ma, spesso, al secondo giro perde di mano i calciatori e il gruppo. Incide meno rispetto all’anno precedente. Forse è anche questo il motivo dei suoi tanti cambi di panchina. Ci aspettavamo un Italiano diverso. Uno che doveva consacrarsi e dimostrare il suo valore. Invece ha fatto tanti passi indietro e questo trend della viola rischia di compromettere anche la sua carriera”.

La soluzione per il futuro? Per Criscitiello i viola ce l’hanno in casa: “A Firenze, però, la soluzione ce l’hanno in casa e si chiama Alberto Aquilani. Allenatore preparato intelligente che in Primavera da due anni gioca bene e vince trofei”.