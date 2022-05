Criscitiello: “Corvino fuoriclasse del nostro calcio, mentre in A troviamo club manager raccomandati e yes man dei presidenti”

Il direttore di SportItalia e Tuttomercatoweb, Michele Criscitiello, in un suo editoriale esalta la figura dell’ex direttore dell’area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che ha ottenuto la promozione in A con il Lecce.

“E’ stata una bellissima serie B – scrive Criscitiello – Alla fine hanno vinto le squadre costruite meglio. E, ancora una volta, vince la vecchia guardia. Corvino e Braida. Due fuoriclasse del nostro calcio che sostavano in serie B mentre in A troviamo club manager raccomandati e yes man dei vari Presidenti”.

E su Corvino aggiunge: “Nella passa stagione, aveva sbagliato il Mister e ha pagato la scelta a caro prezzo. Quest’anno è andato sul sicuro e ha vinto da primo in classifica”.