Criscitiello: “Elliott si liberi del Milan. Serve un industriale, uno come Della Valle”

Nel corso del suo editoriale per TMW il giornalista Michele Criscitiello si è soffermato anche sulla situazione societaria del Milan. Queste le sue parole: “Il Milan è una polveriera ma ve lo stiamo dicendo da mesi, anni… Una pagliacciata tutta la governance del Milan. Gazidis, maestro di Premier, non ha capito che l’Italia è un altro mondo. Voleva insegnarci il calcio, se ne andrà con le ossa rotte. Gli manca l’abc della gestione societaria ma si prende 4 milioni netti all’anno (…). Ah, quanti danni che ha lasciato il Cavaliere. Dalle sue scelte partono i drammi di questo Milan. Faccia anche una minusvalenza, problemi del fondo che ha sbagliato l’investimento, ma Elliott si liberi del Milan e lo faccia anche in fretta. Questa società ha bisogno di un padrone, anche se non è Paperon dei Paperoni. Serve un industriale. Un Ferrero (papà Nutella, intendiamoci) ma che da uomo intelligente non mischia la nocciola con il calcio. Un Della Valle (da Firenze mi prenderanno per pazzo) o un Giorgio Armani che alla città di Milano deve tutto e può dare qualcosa anche al calcio oltre che al basket. Il Milan deve ripartire. Fate in fretta. E lasciamo i fondi a Londra“.