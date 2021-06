Criscitiello: “Gattuso ha sbagliato, non doveva accettare la Fiorentina. E io glielo avevo detto”

Il giornalista Michele Criscitiello commenta a Sportitalia l’aria di rottura che si è palesata tra il tecnico Rino Gattuso e la Fiorentina: “Gennaro Gattuso ha sbagliato, non doveva accettare la Fiorentina. Glielo avevo detto anche in passato. Il mister ha accettato il club viola sull’onda emotiva del suo addio al Napoli. Ha detto sì a Rocco Commisso anche il progetto non lo convinceva pienamente. Avrebbe potuto aspettare la Lazio di Claudio Lotito che era alla ricerca di un sostituto di Simone Inzaghi”.