Criscitiello: “Il Lecce deve svegliarsi, ma Corvino non dorme mai. Scopre talenti e fa plusvalenze, ha già chiuso il primo colpo”

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche dell’ex ds della Fiorentina Pantaleo Corvino, che ha portato a Lecce diversi talenti che si sono messi in mostra in questo campionato: “Il Lecce deve svegliarsi e fare punti salvezza. Il Verona corre, Consigli deraglia da solo e domenica c’è Lecce-Sampdoria. Intanto Corvino non dorme. Anzi. Lui fa mercato tutti i giorni dell’anno. Scopre talenti e crea plusvalenze. Il Lecce ha già chiuso il primo colpo dell’estate 2023. Lorenzo Sangiorgio. Chiiii? Chi ha risposto così è ignorante in materia. Sangiorgio è un 2004 del Gozzano. Esterno d’attacco, fortissimo. Lo scorso anno in serie D ha fatto, da under, cose pazzesche. Quest’anno qualcosa in meno ma ha avuto qualche problemino fisico.

L’ha preso il Lecce. Talento importante, un pò come Zerbin anche lui del Gozzano andato poi al Napoli. Giocatore forte e intelligente. Corvino ha preso un ottimo talento di grande prospettiva. E fare la D, spesso, è più complicato della Primavera. Sangiorgio è italiano. Così, almeno, stiamo tutti più sereni sul Lecce delle meraviglie capolista in Primavera, squadra composta da tutti stranieri. Ma il Lecce non si allena a Coverciano e giustamente deve pensare alle dinamiche aziendali e non territoriali”.