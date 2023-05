Criscitiello: “La Lazio in Champions è una notizia clamorosa nell’epoca dei fondi e dei dollari americani. E un altro modello vincente è l’Atalanta”

Un estratto dell’editoriale per Sportitalia da parte di Michele Criscitiello, che si sofferma sulle stagioni di Lazio e Napoli, teoricamente obiettivi raggiungibili per la Fiorentina:

“Questa serie A è stata all’insegna del Made in Italy. Napoli e Lazio. Allenatori toscani e presidenti romani. Tutti e 4 molto particolari. A tratti folli. Però sono vincenti in campo e fuori. De Laurentiis e Lotito comandano il calcio italiano e hanno portato vantaggi al sistema e ai loro club. Il Napoli ha scritto la storia ma anche la Lazio in Champions è una notizia clamorosa nell’epoca dei fondi e dei dollari americani. Spalletti e Sarri sono bravi, vecchio stampo ma con mentalità giovane. Hanno dominato e dimostrato che si può fare calcio valorizzando le proprie idee. Un altro modello vincente è quello dell’Atalanta. Percassi è un fenomeno, D’Amico subentrato a Sartori molto bravo e la formula fondo-proprietà italiana può funzionare anche in futuro”.