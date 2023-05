Criscito: “La Fiorentina aveva messo gli occhi su di me ma preferii restare al Genoa, era un momento difficile…”

Nell’inverno tra 2019 e 2020, Domenico Criscito sembrava poter sbarcare a Firenze, nella prima Fiorentina di Commisso ma preferì poi restare al Genoa per salvarlo. Il difensore classe ’86 ha ricordato a Tmw quell’episodio:

“La Fiorentina aveva messo gli occhi su di me ma in quel momento, come altre volte, ho preferito il Genoa. Era un momento difficile e, da capitano, ci tenevo a chiudere la stagione a Genova. Ho rifiutato i viola dopo che la società aveva trovato l’accordo”.