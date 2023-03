Cristiano Zanetti: “Sabato mi aspetto un’Inter aggressiva e una Fiorentina pronta a colpire in contropiede. Favorita? Italiano ci arriva da un ottimo momento”

Cristiano Zanetti, doppio di Fiorentina e Inter, ha spiegato a la Repubblica quale squadra arriva meglio al match di sabato, al rientro dalla sosta per le nazionali:

“Mi aspetto una partita con dei gol, non certo una bloccata. Entrambe le formazioni vogliono fare bene, quindi inevitabilmente si scopriranno. Una previsione: l’Inter partirà fortissimo e nei primi venti minuti la Fiorentina avrà l’occasione per ripartire in contropiede, anche se non è nel suo dna“.

E ancora: “La Fiorentina sta vivendo un ottimo momento e i risultati lo confermano. Però si giocherà a Milano, e l’Inter in casa sta facendo benissimo. I nerazzurri saranno anche super motivati. Per loro vincere sarà fondamentale, nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions League“.