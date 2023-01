Cross di Pierozzi, sponda di Gori e la Reggina va in porta grazie ai prestiti viola

Giornata di Serie B in corso e attenzioni particolari rivolte verso Reggio Calabria, dove giocano tanti calciatori prestati dalla Fiorentina alla squadra di Inzaghi: i calabresi sono fermi sull’1-1 in casa contro la Ternana per il momento. Dopo lo svantaggio siglato da Pettinari, è arrivata la rete del solito Fabbian in un’azione creata dai giocatori di proprietà viola: cross lungo di Pierozzi e sponda di Gori, eccezionalmente titolare, per l’appoggio a porta vuota del centrocampista.